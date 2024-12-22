Джеймс Ваулз показал имитацию аварийной посадки на вертолёте

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что прошёл ежегодную аттестацию на право управления вертолётом, а также показал часть теста – посадку с имитацией отказа двигателя.

«Раз в год мне нужно пройти проверку на знание вертолёта у экзаменатора. Это было сегодня, и я рад сообщить, что всё прошло успешно!

Частью теста является посадка с имитацией отказа двигателя. Видео выше! Даже без двигателя мы можем лететь некоторое время и авторотировать до земли», — написал Ваулз на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, команда «Уильямс» завершила сезон-2024 Формулы-1 на девятом месте в зачёте Кубка конструкторов. В следующем году в составе британской команды будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.