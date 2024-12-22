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Пилоты Формулы-1 выбрали лучших гонщиков сезона-2024

Пилоты Формулы-1 выбрали лучших гонщиков сезона-2024
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Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков сезона-2024. Как и в случае с руководителями команд, лучшим пилотом завершившегося сезона был признан чемпион 2024 года Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второе место в табеле о рангах занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Отметим, что в анонимном голосовании приняли участие 17 пилотов: Алекс Албон, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас, Франко Колапинто, Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг, Лиам Лоусон, Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Юки Цунода и Гуаньюй Чжоу.

Очки начислялись по схеме 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1. Пилоты могли голосовать за самих себя. При этом официальный сайт Формулы-1 не сообщает, кто за кого проголосовал и кто сколько набрал баллов.

Десятка лучших гонщиков Формулы-1 2024 года, по мнению пилотов:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Карлос Сайнс («Феррари»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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