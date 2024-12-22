Три команды Формулы-1 предлагали контракт Цуноде, но «Ред Булл» не отпустил его

Три команды Формулы-1 предлагали контракт гонщику «Рейсинг Буллз» Юки Цуноде на следующий год, но «Ред Булл» отказался отпускать его. Об этом сообщает японский портал As Web.

Сообщается, что Цунода последние два года присматривался к другим командам, зная, что его шансы на повышение в «Ред Булл» невелики. «Альпин», «Кик-Заубер»/«Ауди» и «Хаас» говорили с менеджментом Цуноды в начале сезона 2024 года и предлагали ему долгосрочный контракт. Однако «Ред Булл», у которой есть контракт с Цунодой, отказался его отпустить, и в июне было объявлено, что Юки останется в их системе на 2025 год.

Недавно было объявлено, что повышение в «Ред Булл» получил Лиам Лоусон, а Юки Цунода остаётся в «Рейсинг Буллз».