Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» строит машины под Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что вполне естественно строить машину под лидера команды Макса Ферстаппена, потому что именно он является лучшим гонщиком мира.

«У нас [«Ред Булл»] самый быстрый и лучший гонщик в мире — Макс, и вполне естественно, что мы учитываем его предпочтения при разработке характеристик управляемости машины.

Я уверен, что, пока мы даём ему конкурентоспособную машину, он останется в «Ред Булл».

В следующем году нас ждёт напряжённая борьба за титул. Это нормально для последнего года действия текущего регламента. Борьба будет более плотной. В Формуле-1 принято копировать успешные концепции. И чем дольше спецификации остаются стабильными, тем более похожими становятся машины.

В следующем году мы снова выложимся по полной. В команде произойдут некоторые изменения, так как ушли некоторые люди. Но мы находимся в хорошей позиции, и я верю, что наша команда способна дать Максу машину, которая позволит ему снова бороться за чемпионство», — приводит слова Марко Speedweek.