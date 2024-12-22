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Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» строит машины под Ферстаппена

Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» строит машины под Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко настаивает, что вполне естественно строить машину под лидера команды Макса Ферстаппена, потому что именно он является лучшим гонщиком мира.

«У нас [«Ред Булл»] самый быстрый и лучший гонщик в мире — Макс, и вполне естественно, что мы учитываем его предпочтения при разработке характеристик управляемости машины.

Я уверен, что, пока мы даём ему конкурентоспособную машину, он останется в «Ред Булл».

В следующем году нас ждёт напряжённая борьба за титул. Это нормально для последнего года действия текущего регламента. Борьба будет более плотной. В Формуле-1 принято копировать успешные концепции. И чем дольше спецификации остаются стабильными, тем более похожими становятся машины.

В следующем году мы снова выложимся по полной. В команде произойдут некоторые изменения, так как ушли некоторые люди. Но мы находимся в хорошей позиции, и я верю, что наша команда способна дать Максу машину, которая позволит ему снова бороться за чемпионство», — приводит слова Марко Speedweek.

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