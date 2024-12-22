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Йос Ферстаппен рассказал, как бы он реагировал на ругань гонщиков на месте президента ФИА

Йос Ферстаппен рассказал, как бы он реагировал на ругань гонщиков на месте президента ФИА
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) за способ, которым она реагирует на ругань гонщиков Формулы-1.

«В ФИА, очевидно, допустили ошибку с этими штрафами. Вы не можете налагать штраф каждый раз, когда кто-то говорит слово на букву «F». Знаете, что бы я сделал, будь я президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом? Я бы отвёл гонщиков в сторону и сказал: «Ребята, следите за своей речью». Но чтобы всё это так обыгрывалось в СМИ...» — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.

Напомним, Макс Ферстаппен был наказан ФИА общественными работами за ругань на официальной пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

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