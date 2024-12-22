Михаэль Шумахер станет дедушкой, его дочь Джина ждёт ребёнка

Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, ждёт ребёнка. 27-летняя Джина сообщила об этом на личной странице в соцсетях.

Таким образом, 55-летний Михаэль и его жена Корина станут дедушкой и бабушкой. Джина также сообщила, что у неё будет девочка, ребёнок должен родиться в середине апреля 2025 года.

Джина Шумахер ждёт ребёнка Фото: Из личного архива Джины Шумахер

«С нетерпением ждём появления нашей маленькой девочки», — написала Джина в соцсетях.

Напомним, Джина Шумахер в конце сентября вышла замуж за спортсмена, прыгуна на лыжах с трамплина Яна Бетке, с которым она встречалась с 2017 года.

Ранее в этом месяце Макс Ферстаппен также объявил, что впервые станет отцом.