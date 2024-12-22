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Колапинто — о своей карьере в Формуле-1: конечно, девяти гонок недостаточно

Колапинто — о своей карьере в Формуле-1: конечно, девяти гонок недостаточно
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Аргентинский гонщик Франко Колапинто оценил своё выступление в Формуле-1 в сезоне-2024, по ходу которого он посреди чемпионата заменил Логана Сарджента в составе «Уильямса». Показав несколько сильных результатов, он побудил к себе интерес со стороны некоторых команд, но последовавшие аварии свели этот интерес на нет. Колапинто надеется, что ещё сможет вернуться в Формулу-1.

«Стать гонщиком Формулы-1 на эти девять гонок было, безусловно, самым важным моментом года. Ещё многое нужно улучшить и многому научиться. Конечно, девяти гонок недостаточно, чтобы достичь своего пика. Каждый раз, когда я сажусь в машину, то учусь чему-то у инженеров, у механиков. К счастью, все в команде очень меня поддерживают, но впереди ещё долгий путь», — приводит слова Колапинто GP Blog.

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