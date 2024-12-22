Хельмут Марко рассказал об изменении подхода «Ред Булл» к подготовке своего юниора

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о планах по организации нескольких тестов на машине Формулы-1 для своего перспективного юниора Арвида Линдблада.

«У нас есть планы по его тестам по программе TPC [тестирование предыдущих машин] в 2025 году. Их число пока не определено, но тестов будет несколько.

Если посмотреть на [Джека] Дуэна, или на [Оскара] Пиастри, или на [Оливера] Бермана, то они проводили много тестов на двухлетней версии машины Формулы-1.

И мы хотим… Например, у Лиама Лоусона не было такой возможности, а также у [Исака] Хаджара, в определённой степени, не было этой возможности. И мы изменим это для Арвида, чтобы в случае очень хорошего сезона в Формуле-2 он мог бы перейти в 2026 году в Формулу-1 с хорошим опытом», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.