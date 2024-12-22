Босс Формулы-2 рассказал о возможном добавлении новых этапов в календарь

Генеральный директор Формулы-2 и Формулы-3 Бруно Мишель рассказал о возможном частичном разделении календарей младших серий и чемпионата Формулы-1. Ф-2 и Ф-3 не могут путешествовать с Формулой-1 на заокеанские этапы, но для заполнения паузы хотели бы организовать дополнительные гоночные уикенды.

«Раньше пауза могла доходить и до трёх месяцев. Но теперь гонка в Баку была в сентябре, это немного сократило разрыв с Катаром: Но, конечно, это не идеально.

Конечно, промоутеры хотят, чтобы мы были на всех этапах. Стефано [Доменикали] хочет, чтобы мы провели 24 гонки с Формулой-1. Я не могу этого сделать.

Да, я веду переговоры с некоторыми промоутерами, которые могли бы организовать гонки между Баку и Катаром. Давайте посмотрим, смогу ли я заключить с ними выгодную сделку, потому что ездить с Ф-1 далеко и дорого», — приводит слова Мишеля GP Blog.