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Алонсо назвал свою лучшую гонку в прошедшем сезоне

Алонсо назвал свою лучшую гонку в прошедшем сезоне
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как прошёл для него сезон-2024 и какая гонка была для него лучшей.

«Мы не можем слишком высоко оценить себя. Учитывая то, чем мы располагали, мы добились максимальных результатов. Занять пятое место — это минимум, который мы должны были выполнить с точки зрения ожиданий после прошлого года.

Мы хорошо начали, и ждали несколько обновлений, благодаря которым надеялись бороться за подиумы или что-то в этом роде. Мы этого не добились. Такова реальность. Мы ожидали немного большего. Надеюсь, в следующем году у нас это получится.

Лучшей гонкой для меня была Монца. Лучшая квалификация была в Китае», — приводит слова Алонсо GP Blog.

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