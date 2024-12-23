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Монтойя — о Ферстаппене в «Астон Мартин»: Лоуренс Стролл не принимает ответ «нет»

Монтойя — о Ферстаппене в «Астон Мартин»: Лоуренс Стролл не принимает ответ «нет»
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Макс Ферстаппен должен задуматься о переходе в «Астон Мартин», с которым с 2026 года будет работать «Хонда» и где уже есть создававший ему чемпионские машины Эдриан Ньюи.

«На месте Макса я был бы очень обеспокоен вопросом моторов на 2026 год. Люди считают, что он может перейти в «Мерседес», но я думаю, что у него больше шансов оказаться в «Астон Мартин».

У них есть Эдриан Ньюи и «Хонда», это та комбинация, которая была в «Ред Булл». И Лоуренс не принимает ответ «нет». Если Лоуренс хочет, он сделает всё, чтобы заполучить тебя. У него достаточно того, что можно предложить Максу, чтобы он подумал: «О, это потрясающе», — приводит слова Монтойи Crash.

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