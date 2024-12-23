Ральф Шумахер считает, что «Ред Булл» даст Лоусону половину сезона, чтобы проявить себя

Бывший гонщик Формулы-1, шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер считает, что «Ред Булл» даст только половину сезона 22-летнему новозеландцу Лиаму Лоусону, чтобы доказать, что он достоин места в австрийской топ-команде.

«Я думаю, ему дадут половину сезона. И если он покажет себя, то у него будет надёжное место.

Но сделать это на фоне Макса Ферстаппена непростая задача», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Напомним, Лиам Лоусон по окончании сезона-2024 был переведён из «РБ» [теперь «Рейсинг Буллз»] в старшую команду «Ред Булл», где заменил мексиканца Серхио Переса.

Сам Лоусон ранее нашёл причину неудач предыдущих напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл».