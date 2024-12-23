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«Это было проблемой». Бинотто высказался о сложностях после перехода в «Ауди»

«Это было проблемой». Бинотто высказался о сложностях после перехода в «Ауди»
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто высказался о сложностях, с которыми столкнулся после подписания контракта с командой. Экс-руководитель «Феррари» пришёл в команду на смену председателю совета директоров Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю.

«Когда я пришёл, не было никаких планов или разработок. И это меня беспокоило больше всего. Всё было сосредоточено только на 2026 годе, и это было для меня проблемой, потому что я считаю, что команде всегда нужно сражаться на трассе. Только сражаясь и соревнуясь, можно понять, насколько хорошо справляешься и всё ли, что ты делаешь, идёт в правильном направлении. Необходимо понимать свою скорость. Необходимо понимать слабые и сильные стороны, а также их устранять», — приводит слова Бинотто Motorsport.

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