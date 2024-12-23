Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Коронел — о Ферстаппене в сезоне-2024: это совсем не тот Макс, которого мы знаем

Коронел — о Ферстаппене в сезоне-2024: это совсем не тот Макс, которого мы знаем
Комментарии

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел поделился мнением о выступлении своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в завершившемся сезоне. Напомним, в 2024 году Макс досрочно завоевал чемпионский титул Формулы-1.

«В этом году ему пришлось много бороться. Ему нужно было действовать умнее, а в решающий момент он щёлкнул каждого по носу. Иногда он финишировал пятым, но всё равно сохранял спокойствие. Это совсем не тот Макс, которого мы знаем!» — приводит слова Коронела Racingnews365.

Ранее о Ферстаппене высказался семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя.

Материалы по теме
Монтойя — о Ферстаппене в «Астон Мартин»: Лоуренс Стролл не принимает ответ «нет»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android