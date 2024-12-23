Коронел — о Ферстаппене в сезоне-2024: это совсем не тот Макс, которого мы знаем

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел поделился мнением о выступлении своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в завершившемся сезоне. Напомним, в 2024 году Макс досрочно завоевал чемпионский титул Формулы-1.

«В этом году ему пришлось много бороться. Ему нужно было действовать умнее, а в решающий момент он щёлкнул каждого по носу. Иногда он финишировал пятым, но всё равно сохранял спокойствие. Это совсем не тот Макс, которого мы знаем!» — приводит слова Коронела Racingnews365.

Ранее о Ферстаппене высказался семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя.

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