Бинотто ответил, через сколько лет «Ауди» может рассчитывать на борьбу за титул

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто поделился мнением о требуемых шагах, которые могут позволить команде претендовать на чемпионство.

«Необходимо привлечь хороших специалистов. Им нужно предложить хорошие условия для работы и жизни. Так что, возможно, только года через три мы сможем достичь нашей цели – бороться за победы и, позвольте добавить, – за титул к 2030 году. Это всё ещё очень амбициозно и очень сложно. Но именно столько времени это займёт. Так сможем ли мы добиться успеха в следующем сезоне? Отнюдь. Сможем ли мы это сделать через пару лет? Вовсе нет, потому что у нас не будет необходимых людей, оборудования и всех инструментов. Но нельзя просто ждать до 2030 года, чтобы стать лучше. Нужно идти шаг за шагом», – приводит слова Бинотто Motorsport.

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