Отец Карлоса Сайнса оценил пилотаж сына за рулём болида «Уильямса» на тестах в Абу-Даби

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, ответил на вопрос о первой обкатке сыном болида «Уильямса». Сайнс-младший впервые опробовал автомобиль британской команды в рамках съёмочного дня в преддверии постсезонных тестов. После этого он пилотировал болид «Уильямс» на самих тестах в Абу-Даби.

«Ну, он сам должен ответить на этот вопрос. Я, со своей стороны, был очень удивлён тем, насколько быстро всё это было. Но это тесты… нам нужно дождаться начала сезона. Машина будет другая. Мы не знаем, где будет «Уильямс», но это будет трудный год», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

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