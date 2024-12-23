Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Карлоса Сайнса высказался о Пересе после решения «Ред Булл» по Серхио

Отец Карлоса Сайнса высказался о Пересе после решения «Ред Булл» по Серхио
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, поделился мнением о мексиканце Серхио Пересе. 18 декабря стало известно, что в следующем сезоне Формулы-1 он не будет боевым гонщиком «Ред Булл». Его место займёт Лиам Лоусон. При этом ранее руководитель команды Кристиан Хорнер подтвердил, что у Переса по-прежнему есть действующий контракт с «Ред Булл».

«Да, сезон у Чеко был действительно трудным. Он отличный гонщик и неоднократно это демонстрировал. Я очень ценю его также как человека и желаю ему всего наилучшего. Желаю ему делать в своей жизни только то, что он захочет, и получать от этого удовольствие. Он этого заслуживает», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

Материалы по теме
Оруженосца «Ред Булл» уволили, несмотря на контракт. Но Перес должен быть благодарен
Оруженосца «Ред Булл» уволили, несмотря на контракт. Но Перес должен быть благодарен

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android