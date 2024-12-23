Отец Карлоса Сайнса высказался о Пересе после решения «Ред Булл» по Серхио

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, поделился мнением о мексиканце Серхио Пересе. 18 декабря стало известно, что в следующем сезоне Формулы-1 он не будет боевым гонщиком «Ред Булл». Его место займёт Лиам Лоусон. При этом ранее руководитель команды Кристиан Хорнер подтвердил, что у Переса по-прежнему есть действующий контракт с «Ред Булл».

«Да, сезон у Чеко был действительно трудным. Он отличный гонщик и неоднократно это демонстрировал. Я очень ценю его также как человека и желаю ему всего наилучшего. Желаю ему делать в своей жизни только то, что он захочет, и получать от этого удовольствие. Он этого заслуживает», — приводит слова Сайнса-старшего Marca.

Самая короткая карьера в Формуле-1: