«Это важно». Доменикали указал, что может помочь Хэмилтону адаптироваться в «Феррари»

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К итальянской команде семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

«Он изучает итальянский, чтобы понять, как интегрироваться в местную культуру. Я сказал ему, что для него это будет важно. В «Феррари» он будет находиться в среде, отличной от той, к которой так привык. Шарлю, конечно, будет нелегко. Но они очень уважают друг друга», — приводит слова Доменикали издание GPBlog со ссылкой на Autoracer.it.

Ранее сообщалось, что «Феррари» разработала план «Б» для первых тестов Хэмилтона.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: