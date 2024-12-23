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«Ферстаппен нас спас». Марко назвал переломный момент минувшего сезона

«Ферстаппен нас спас». Марко назвал переломный момент минувшего сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Формулы-1. Напомним, «Ред Булл» занял третье место в Кубке конструкторов, а пилот гоночного коллектива Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул.

«Для нас это был очень сложный год, особенно с учётом технических проблем, с которыми мы столкнулись. В какой-то момент мы не знали, где свернули не туда, а наша машина на определённых этапах была только четвёртой по скорости. В этой ситуации Макс спас нас, несмотря на слабые стороны машины. Поворотным моментом, несомненно, стало невероятное выступление под дождём в Бразилии. При этом, несмотря на технические проблемы, мы никогда не допускали ошибок в стратегии, в отличие от «Макларена» в некоторых ситуациях», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Напомним, гонку Гран-при Бразилии Ферстаппен начинал с 17-й позиции и в итоге одержал победу.

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