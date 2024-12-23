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Марко ответил, почему напарником Ферстаппена в новом сезоне будет Лоусон, а не Цунода

Марко ответил, почему напарником Ферстаппена в новом сезоне будет Лоусон, а не Цунода
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу решения команды сделать новозеландца Лиама Лоусона боевым пилотом начиная со следующего сезона. Также на эту роль претендовал японец Юки Цунода.

«Почему выбор пал на Лоусона? Лоусон, учитывая его ментальную силу, это тот, кто, скорее всего, сможет находиться рядом с Максом. Кроме того, мы видим в нём большой потенциал для дальнейшего развития.

Конечно, для Юки решение стало разочаровывающим. Его скорость не вызывает сомнений, но ему не хватает определённой стабильности. Кроме того, он очень эмоциональный гонщик. Но Юки будет играть важную роль в «Рейсинг Буллз», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

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