Коронел — о Ферстаппене: иногда нужно быть засранцем

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел поделился мнением о манере пилотирования своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен – настоящий чемпион. Иногда нужно быть немного придурком, каким-то засранцем. Просто эгоистом. Это единственный способ дать людям понять, что ты чемпион, и они должны это помнить», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: