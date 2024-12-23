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Коронел — о Ферстаппене: иногда нужно быть засранцем

Коронел — о Ферстаппене: иногда нужно быть засранцем
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Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел поделился мнением о манере пилотирования своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен – настоящий чемпион. Иногда нужно быть немного придурком, каким-то засранцем. Просто эгоистом. Это единственный способ дать людям понять, что ты чемпион, и они должны это помнить», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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