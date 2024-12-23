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Стало известно, когда бывший техдиректор «Феррари» приступит к работе в «Астон Мартин»

Стало известно, когда бывший техдиректор «Феррари» приступит к работе в «Астон Мартин»
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Стало известно, когда 49-летний итальянский специалист по аэродинамике и бывший технический директор «Феррари» Энрико Кардиле начнёт работать в команде «Астон Мартин» Формулы-1.

«Энрико Кардиле приступит к работе в «Астон Мартин» в начале января, то есть ещё до начала работы Эдриана Ньюи, который находится в «отпуске», связанном из-за окончания действия контракта «Ред Булл».

Итальянский инженер будет координировать различные отделы на базе команды (аэродинамика, шасси, механика) и напрямую отвечать будущему главе производства — Эдриану Ньюи, который возьмёт на себя ту же роль, что и в «Ред Булл» в последние годы», — говорится в статье издания Autoracer.

Кардиле работал в «Феррари» с 2005 года. Специалист был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе «Феррари».

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