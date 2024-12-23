«Это паника». Honda и Nissan подтвердили переговоры о слиянии

Nissan Motor Corporation и Honda Motor Company подписали меморандум о взаимопонимании с целью начала обсуждений пути создания совместного холдинга, сообщает Nissan. Пресс-релиз японской компании стал официальным подтверждением начала переговоров о слиянии двух известных марок, слухи о которых попали в японскую прессу несколькими днями ранее.

Эти переговоры начались на фоне финансовых проблем Nissan. Так, издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники внутри компании сообщило о том, что без появления нового инвестора Nissan может прекратить существование в течение 12-14 месяцев. В Nissan сокращены тысячи рабочих мест, производство сократилось почти на 20%, а в третьем квартале 2024 года компания понесла около $ 60 млн убытков.

Тем временем, по словам бывшего генерального директора Nissan Карлоса Гона, переговоры с Honda — шаг отчаяния для его бывшей компании. «Это не прагматичная сделка, поскольку между двумя этими компаниями нет синергии, между ними нет взаимодополняемости. Они производят одну и ту же продукцию, бренды очень похожи друг на друга, — приводит слова Гона издание Bloomberg. — Это паника».

Согласно нынешнему плану, в июне 2025 года Honda и Nissan подпишут окончательное соглашение об интеграции бизнеса, включая план передачи акций, в апреле 2026-го оно будет одобрено акционерами и вступит в силу в августе 2026-го.

Кроме того, ожидается, что в январе 2025 года к альянсу присоединится Mitsubishi Motors. В таком случае новый холдинг станет третьим по величине автопроизводителем мира, уступая Toyota и Volkswagen.