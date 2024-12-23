Марко рассказал о плане получения Суперлицензии для 17-летнего таланта «Ред Булл»

Советник австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о перспективах 17-летнего британского гонщика и участника молодёжной академии австрийской команды Арвида Линдблада, которого ранее называл пилотом, обладающим потенциалом для успешных результатов в Формуле-1.

«В следующем году он будет выступать в Формуле-2. Он очень хорошо готовится. Тесты прошли нормально. Мы проводим для него специальную программу, отправляя его в Новую Зеландию на чемпионат FRОС (Хельмут оговорился и назвал чемпионат FRECA, проходящим в Европе. — Прим. «Чемпионата»), и наша цель — выиграть его, чтобы он набрал необходимые очки для получения Суперлицензии. Несмотря на это, ему исполнится 18 лет только в августе.

Прежде всего ключевое его достоинство — скорость. Он доказал это в картинге и во всех следующих юниорских сериях. Он очень умён и честен с самим собой. Когда он совершает ошибку, то не ищет оправданий и смотрит вперёд. Он всегда на один уровень выше. Это также связано с его физической формой. Что касается его психологической подготовки, то он отлично справился с переходом из Формулы-4 в Формулу-3. У него есть своё мнение, и он знает, как готовиться, и он следует своему видению шаг за шагом», — приводит слова Марко издание talkSPORT.

В преддверии сезона 2022 года Арвид стал полноправным членом академии «Ред Булл». Линдблад совершил свой первый показательный заезд в Формуле-1 в сентябре 2024 года, управляя машиной «Ред Булл» RB8 в Хьюстоне.