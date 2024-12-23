Названа примерная дата начала работы аэродинамической трубы «Астон Мартин»

Авторитетное итальянское издание Autoracer сообщило примерную дату начала работы аэродинамической трубы команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Новая аэродинамическая труба команды Сильверстоуна будет введена в эксплуатацию примерно в феврале и будет использоваться в разработке болида 2026 года», — говорится в статье издания.

В нынешнем сезоне 2024 года «Астон Мартин» набрал 94 очка в Кубке конструкторов и занял по итогам пятое место.

Ранее этот же источник назвал дату начала работы 49-летнего итальянского специалиста по аэродинамике и бывшего технического директора «Феррари» Энрико Кардиле на посту в британском коллективе, которым владеет Лоуренс Стролл.