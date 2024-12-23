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В «Феррари» подарили болид Сайнсу, на котором он завоевал первую победу в Формуле-1

В «Феррари» подарили болид Сайнсу, на котором он завоевал первую победу в Формуле-1
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Команда Формулы-1 «Феррари» доставила своему бывшему испанскому автогонщику Карлосу Сайнсу болид F1-75, на котором он завоевал первую победу в «Королевских гонках», сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Карлос стал не первым пилотом итальянского коллектива, который получил в подарок от «Феррари» болид. Ранее такой чести удостоились двукратный чемпион Фернандо Алонсо, ныне выступающий за «Астон Мартин», и четырёхкратный обладатель титула Себастьян Феттель.

Сайнс за рулём F1-75 в 2022 году

Сайнс за рулём F1-75 в 2022 году

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Управляя болидом F1-75, Сайнс одержал победу на Гран-при Великобритании в 2022 году, которая стала для него первым триумфом в карьере. После окончания сезона-2024 Карлос вместе со своим отцом принял участие в последних заездах на трассе «Фьорано».

Испанский пилот провёл в составе «Феррари» четыре сезона (2021-2024). Следующий год начнёт в составе «Уильямса», о переходе в который стало известно летом 2024 года. Место Сайнса в итальянской команде займёт Льюис Хэмилтон.

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