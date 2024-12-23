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Алонсо — о победе «Макларена»: я привёл Стеллу в команду и заслужил его премию

Алонсо — о победе «Макларена»: я привёл Стеллу в команду и заслужил его премию
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», прокомментировал успех «Макларена» в 2024 году и пошутил, что заслужил премию.

«Зак — мой очень хороший друг, ровно такой же, как и Андреа. В некотором смысле я привёл Стеллу в «Макларен», когда сам присоединился к команде. Поэтому я рассказал ему перед гонкой, что Абу-Даби забрал у нас в 2010 году [в «Феррари»], и выразил надежду, что они смогут забрать своё.

Рад за него, он заслужил это. Он очень умный парень. ”Макларен" сейчас является примером для многих. И да, я должен получить часть его [Стеллы] премии!» — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

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