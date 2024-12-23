Мать юниора «Ред Булл» Линдблада рассказала, откуда у сына появилась любовь к автоспорту

Анита Ахуджа, являющаяся матерью 17-летнего шведско-индусо-британского юниора «Ред Булл» и участника команды «Кампос» в Формуле-2, Арвида Линдблада, рассказала, откуда у её сына появилась любовь к автоспорту.

«Автоспорт не связан с моей семьёй. На самом деле за рулём всю жизнь был мой муж. Вот откуда эта страсть… Я думаю, в глубине души у него была идея, что если у него будут дети, которые проявят хоть какой-то интерес к автоспорту, то для него это будет просто фантастика», — приводит слова Аниты издание News18.

«Я наблюдала за Арвидом с четырёх-пяти лет, когда он только начал заниматься картингом. Они часто приезжали в Болтон. Я обычно готовила ему завтрак, упаковывала его и отправляла в картинг-центр. Мы тоже ходили туда, и нам это нравилось. Но в то же время мы очень нервничали и хотели убедиться, что всё пройдёт хорошо. Это был довольно захватывающий и интересный опыт», — сказала бабушка Арвида Амарджит Ахуджа.

Арвид начал заниматься картингом в возрасте пяти лет, а в 2015 году в возрасте восьми лет перешёл на соревновательный уровень. В 2020 году он выиграл серию WSK Super Master в классе OKJ, а затем одержал победу в Европейской серии WSK и Финальном кубке WSK в классе OK.