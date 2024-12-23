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В «Макларене» рассказали о ключевом вкладе бывшего сотрудника «Ред Булл»

В «Макларене» рассказали о ключевом вкладе бывшего сотрудника «Ред Булл»
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Руководитель британской команды «Макларен» Андреа Стелла рассказал о ключевом вкладе в коллектив бывшего сотрудника «Ред Булл» технического директора по инжинирингу и дизайну Роба Маршалла.

«Роб пришёл сюда с богатым опытом, знаниями с технической точки зрения и репутацией в этом плане. Я должен сказать, что, работая с ним, мы с другими техническими директорами и со всей оставшейся командой были впечатлены даже больше, чем ожидали. Все эти качества и знания о том, как вы проектируете автомобиль, особенно с точки зрения компоновки, сыграют ключевую роль в 2025 году и особенно в 2026-м.

Маршалл выполняет всю работу по подготовке к 2025 и 2026 годам, и нам раньше не хватало такого вклада в «Макларене». Кроме того, Роб обладает фантастическими человеческими качествами, он очень позитивный человек. Всем нравится с ним работать. Он полон энергии. Его можно увидеть в гараже, и очень часто он просто лежит на земле под машиной и работает над ней», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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