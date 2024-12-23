Юниор «Ред Булл» Линдблад рассказал о своей работе с австрийской командой

17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения, являющийся участником программы «Ред Булл» и пилотом Формулы-2 из команды «Кампос», Арвид Линдблад выразил благодарность австрийскому коллективу.

«Ред Булл» был очень важен для меня. Они сыграли большую роль в моей карьере. Я начал работать с ними, когда мне только исполнилось 13, так что я участвую в программе уже четыре года и действительно поднялся по карьерной лестнице, пройдя путь от юниорского уровня картинга до Формулы-2. Так что да, я им очень благодарен.

Очевидно, что они оказали мне большую поддержку и по-настоящему способствовали моему развитию. Я не был бы там, где есть сегодня, без них и их поддержки, которые были бы включены в программу наряду с такими именами, как Себ [Себастьян Феттель], Даниэль [Риккардо] и Макс [Ферстаппен], которые также участвовали в программе, а затем перешли в Формулу-1 с основной командой, что очень приятно», — приводит слова Линдблада издание News18.