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Леклер — о сезоне-2025: надеюсь, мы остановим доминирование Макса Ферстаппена

Леклер — о сезоне-2025: надеюсь, мы остановим доминирование Макса Ферстаппена
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27-летний автогонщик из Монако, участвующий в Формуле-1 в составе «Феррари», Шарль Леклер заявил о желании итальянской команды остановить доминацию четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Да, я действительно надеюсь, что мы остановим доминирование [Макса] Ферстаппена. Если мы посмотрим на нашу первую часть сезона, то увидим, что мы были далеки от борьбы за Кубок конструкторов. Вторая часть сезона прошла действительно хорошо, и команда проделала невероятную работу.

Я думаю, что мы с Карлосом проделали действительно хорошую работу вместе. Так что, да, мы закончили сезон сильными, и уверен, что в следующем году мы начнём так же сильно, как заканчивали в этом», — приводит слова Леклера издание GРblog.

В 2025 году напарником Леклера станет семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон.

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