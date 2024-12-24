Талант академии «Ред Булл» рассказал, как Макс Ферстаппен общается с молодыми пилотами

17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения, являющийся участником программы «Ред Булл» и пилотом Формулы-2 из команды «Кампос», Арвид Линдблад рассказал о своих взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Я немного контактировал с Максом. Но он всегда был очень дружелюбен и мил со мной, всегда был готов дать любой совет или ответить на любые мои вопросы. Так что он единственный, с кем я по-настоящему общался в коллективе. Я очень уважаю Макса за дружелюбие и доброту, поэтому мне всегда было приятно с ним пообщаться», — приводит слова Линдблада издание News18.

Ранее советник австрийской команды Хельмут Марко высказался о планах на получение Суперлицензии для Линдблада.