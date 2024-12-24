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Линдблад: цель — провести один сезон в Формуле-2 и попасть в Формулу-1

Линдблад: цель — провести один сезон в Формуле-2 и попасть в Формулу-1
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17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения, являющийся участником программы «Ред Булл» и пилотом Формулы-2 из команды «Кампос», Арвид Линдблад заявил о своей цели попасть в Формулу-1.

«Да, такова была изначальная цель — провести сезон в Формуле-2 и попасть в «Королевские гонки». Очевидно, что это гораздо легче сказать, чем сделать, но да, за последние несколько лет я очень быстро продвигался по карьерной лестнице.

Так что, очевидно, мне нужно придерживаться той же трудовой этики и того же подхода, и посмотрим, что получится дальше. Очевидно, что Формула-2 — очень конкурентный чемпионат, и это определённо будет непросто, но нет причин, по которым бы я начал сомневаться в том, что у меня будет хороший год, поэтому просто надеюсь провести ещё успешный год в молодёжной серии», — приводит слова Линдблада издание News18.

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