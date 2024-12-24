Российский суперкар дебютирует в гонках. В экипаже с Русиновым выступит сын Эдриана Ньюи

Российский суперкар Rossa LM GT дебютирует в официальных соревнованиях на суточной гонке «24 часа Дубая», которая пройдёт 11–12 января 2025 года. Автомобиль выйдет на старт в составе команды Graff Racing и будет участвовать в гонке в зачёте GTX, а пилотировать его будут Роман Русинов и Харрисон Ньюи, сын легендарного инженера Эдриана Ньюи.

Суперкар Rossa был представлен в ноябре 2023 года. Дорожная версия автомобиля оснащается 5,2-литровым двигателем Judd V10, созданным для гонок на выносливость и развивающим мощность в 800 лошадиных сил. До 100 км/ч Rossa разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля оценивается в 380 км/ч. Один из создателей суперкара — Игорь Ермилин, бывший главный конструктор Marussia Motors.

Rossa LM GT для гонки «24 часа Дубая» 2025 года Фото: Rossa

Напомним, что Роман Русинов — чемпион FIA WEC в зачёте LMP2 2015 года и Европейской серии Ле-Ман (ELMS) 2018-го. На счету россиянина многочисленные победы в гонках на выносливость и два подиума в «24 часах Ле-Мана». Харрисон Ньюи тоже обладает большим опытом в гонках на выносливость — он становился чемпионом Азиатской серии Ле-Ман (ALMS), а в 2020-м он выиграл «24 часа Дайтоны» на прототипе LMP2. Кроме того, в 2018 году Харрисон Ньюи вместе с Виктором Шайтаром и Норманом Нато был пилотом экипажа SMP Racing, который занял 10-е место в зачёте LMP2.

В 2025 году «24 часа Дубая» пройдут в 20-й раз. В 2024-м гонку выиграл экипаж на Audi R8 LMS Evo II, и это была четвёртая победа Audi в суточном марафоне на «Дубай Автодроме». Рекорд по числу побед принадлежит Porsche, побеждавшей здесь шесть раз.