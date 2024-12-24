«Не хочу этого слышать». Юниор «Ред Булл» отреагировал на лестные слова в свой адрес

17-летний британский автогонщик, участник программы «Ред Булл» Арвид Линдблад признался, что старается не обращать внимания на комплиментарные слова в свой адрес. Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко и руководитель команды Кристиан Хорнер лестно отзывались о гонщике.

«Не добавляет ли это напряжения перед выступлением в Формуле-2 в следующем году? Честно говоря, мне это не нравится. Но на самом деле это довольно забавно. По-моему, неделю назад они давали интервью, и моя мама поговорила со мной об этом. Я сказал ей, что не хочу этого слышать, потому что для меня это не имеет значения. Конечно, очень приятно, что они говорят такие вещи, но лишь это не приведёт меня в Формулу-1», – приводит слова Линдблада издание News18.

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