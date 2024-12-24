Монтойя назвал оптимальный вариант для следующего шага Колапинто

Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о 21-летнем аргентинском гонщике Франко Колапинто. Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1, начиная с Гран-при Италии, Франко выступал за британскую команду «Уильямс». В следующем сезоне её будут представлять Александер Албон и Карлос Сайнс.

«Лучшее, что может сделать Колапинто, это остаться в «Уильямсе». Это был бы оптимальный вариант. Ходят слухи о возможном переходе в «Альпин», но сезон в этой команде начнёт Джек Дуэн. Хотя Франко, возможно, его закончит. Но «Уильямс» – лучший вариант, потому что неизвестно, как Александер Албон справится с давлением, связанным с переходом такого гонщика, как Карлос Сайнс», — приводит слова Монтойи Marca.

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