Хельмут Марко: у ребёнка Ферстаппена должен быть потенциал для гонок

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о скором отцовстве четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, ожидающего ребёнка со своей подругой Келли Пике.

«Если дедушка является трёхкратным чемпионом мира, а отец – четырёхкратным, то какой-то потенциал для гонок должен быть. Мы пока не знаем, будет ли это мальчик или девочка, но это в конечном итоге не так уж и важно. Быстрые женщины тоже нужны», — приводит слова Марко известное издание Kleine Zeitung.

Ранее Лиам Лоусон назвал причину неудач предыдущих напарников Ферстаппена в «Ред Булл».

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