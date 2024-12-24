Хельмут Марко: у ребёнка Ферстаппена должен быть потенциал для гонок

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о скором отцовстве четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, ожидающего ребёнка со своей подругой Келли Пике.
«Если дедушка является трёхкратным чемпионом мира, а отец – четырёхкратным, то какой-то потенциал для гонок должен быть. Мы пока не знаем, будет ли это мальчик или девочка, но это в конечном итоге не так уж и важно. Быстрые женщины тоже нужны», — приводит слова Марко известное издание Kleine Zeitung.
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