Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: у ребёнка Ферстаппена должен быть потенциал для гонок

Хельмут Марко: у ребёнка Ферстаппена должен быть потенциал для гонок
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о скором отцовстве четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, ожидающего ребёнка со своей подругой Келли Пике.

«Если дедушка является трёхкратным чемпионом мира, а отец – четырёхкратным, то какой-то потенциал для гонок должен быть. Мы пока не знаем, будет ли это мальчик или девочка, но это в конечном итоге не так уж и важно. Быстрые женщины тоже нужны», — приводит слова Марко известное издание Kleine Zeitung.

Ранее Лиам Лоусон назвал причину неудач предыдущих напарников Ферстаппена в «Ред Булл».

Материалы по теме
Лоусон нашёл причину неудач предыдущих напарников Ферстаппена в «Ред Булл»

Дочь Квята появилась на стриме Макса Ферстаппена

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android