Джолион Палмер назвал лучшую команду Формулы-1 минувшего сезона

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер поделился мыслями о лучшей команде «Королевских гонок» в минувшем сезоне.

«Выбираю «Феррари», несмотря на то что «Макларен» выиграл свой первый Кубок конструкторов с 1998 года. Фред Вассёр вывел команду на новый уровень, где они не допускали серьёзных ошибок. Гонщики также проделали отличную работу.

В этом году на этапе в Монце была наглядно продемонстрирована разница – «Феррари» выиграла гонку, которую не должна была выигрывать, – благодаря идеальному выступлению и паре ошибок «Макларена». Уверен, в следующем году у «Макларена» будет больше уверенности. Но, как по мне, лучшая машина в 2024 году была у «Макларена», а лучшей командой была «Феррари», — приводит слова Палмера пресс-служба Формулы-1.

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