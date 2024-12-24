«Альпин» начнёт партнёрство с Руандой, названы финансовые детали — Business Book GP

Французская команда Формулы-1 «Альпин» с 2025 года начнёт партнёрство с африканским государством Руанда. Об этом информирует 20 Minutes со ссылкой на Business Book GP. По сведениям источника, сделка была заключена на прошлой неделе.

Партнёрство будет предполагать продвижение страны на мировой арене. Сообщается, что в рамках сделки гоночный коллектив получит около € 60 млн (приблизительно € 20 млн за сезон), а кооперация будет рассчитана на ближайшие три года.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 65 очков. В новом сезоне её гонщиками будут Пьер Гасли и Джек Дуэн.

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