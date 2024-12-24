Экс-пилот Ф-1 — о «Макларене»: к чёрту «правило папайи»! Просто скажите, кто номер один

Бывший пилот Формулы-1 голландец Гидо ван дер Гарде раскритиковал команду «Макларен» за так называемое «правило папайи».

«Когда вы так близки к чемпионству, чего не случалось годами, вы должны принять решение. Скажите, кто номер один, вы ближе всех к Ферстаппену! «Макларен» упустил очень много очков. В этом просто нет смысла. «Правило папайи»? Да к чёрту это правило! На кону стоит чемпионство», — приводит слова ван дер Гарде Viaplay.

«Правило папайи» — директива, которую Зак Браун впервые дал Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время гонки в Монце. Она подразумевает, что гонщики могут честно соревноваться друг с другом на трассе, но при этом не должны забывать, что являются напарниками.