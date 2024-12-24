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Валттери Боттас ответил, в какой команде Формулы-1 видит себя боевым пилотом

Валттери Боттас ответил, в какой команде Формулы-1 видит себя боевым пилотом
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Финский гонщик Валттери Боттас поделился мнением о своих планах в автоспорте. Напомним, недавно Боттас стал резервистом «Мерседеса».

«Думаю, возможности ещё будут. Моя цель – 2026 год. У команд всё ещё есть определённые планы, к тому же в игру вступает 11-й гоночный коллектив. Так что это действительно интересно. Я знаю Грэма Лоудона (руководителя «Кадиллака». – Прим. «Чемпионата») уже давно. Полагаю, кто-то опытный им пригодится, потому что у них много работы. «Кадиллак» был бы для меня хорошим вариантом», — приводит слова Боттаса SoyMotor со ссылкой на Illa Sanomat.

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