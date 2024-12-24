Мекис: создавала ли команда достаточно часто нужные условия для Риккардо? Нет

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис дал комментарий по поводу досрочного ухода из команды в прошлом сезоне австралийского гонщика Даниэля Риккардо. Напомним, Риккардо покинул «РБ» [название команды в минувшем сезоне] в конце сентября.

«Чаще всего нам задавали вопрос: «Может ли Даниэль по-прежнему демонстрировать максимальную скорость, которую мы видели раньше?» Думаю, ему это удалось несколько раз – в Майами, в Канаде и в ряде других гонок. Он действительно показал ту скорость, которая в прошлом приводила его к победам.

Но для команды, как и для пилотов, самая большая трудность заключается не в том, чтобы быть быстрым в один прекрасный день. Нужно быть быстрым в каждой гонке. Удавалось ли нам достаточно часто предоставлять Даниэлю нужные условия для этого? Нет, такова реальность. Я признаю это. Как команда мы признаём это. Всё это привело к тому, что произошло», — приводит слова Мекиса Motorsport.

Риккардо ответил на вопрос о присоединении к «Кадиллаку»: