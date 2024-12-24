Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: создавала ли команда достаточно часто нужные условия для Риккардо? Нет

Мекис: создавала ли команда достаточно часто нужные условия для Риккардо? Нет
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис дал комментарий по поводу досрочного ухода из команды в прошлом сезоне австралийского гонщика Даниэля Риккардо. Напомним, Риккардо покинул «РБ» [название команды в минувшем сезоне] в конце сентября.

«Чаще всего нам задавали вопрос: «Может ли Даниэль по-прежнему демонстрировать максимальную скорость, которую мы видели раньше?» Думаю, ему это удалось несколько раз – в Майами, в Канаде и в ряде других гонок. Он действительно показал ту скорость, которая в прошлом приводила его к победам.

Но для команды, как и для пилотов, самая большая трудность заключается не в том, чтобы быть быстрым в один прекрасный день. Нужно быть быстрым в каждой гонке. Удавалось ли нам достаточно часто предоставлять Даниэлю нужные условия для этого? Нет, такова реальность. Я признаю это. Как команда мы признаём это. Всё это привело к тому, что произошло», — приводит слова Мекиса Motorsport.

Материалы по теме
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!
Рейтинг
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!

Риккардо ответил на вопрос о присоединении к «Кадиллаку»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android