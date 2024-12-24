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Экс-пилот Ф-1: к Бортолето стоит присмотреться, он может стать угрозой для Хюлькенберга

Экс-пилот Ф-1: к Бортолето стоит присмотреться, он может стать угрозой для Хюлькенберга
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о новичке серии бразильце Габриэле Бортолето, готовящемся дебютировать за «Кик-Заубер» в 2025 году.

«К Габриэлу Бортолето стоит присмотреться. Он отлично себя показал в Ф-2. Похоже, у него есть способность выжимать максимум из себя и машины при любых ситуациях. Он может стать угрозой для Хюлькенберга, и это укрепит его статус для будущей «Ауди». Не могу дождаться этого противостояния», — приводит слова Херберта Coin Poker.

Ранее Международная автомобильная федерация признала 20-летнего Бортолето лучшим новичком по итогам 2024 года.

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