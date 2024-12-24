Ферстаппен ответил, повлиял ли скандал с Хорнером на результаты «Ред Булл» в сезоне-2024

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о скандале, начавшемся незадолго до старта минувшего сезона Формулы-1, в который угодил руководитель команды Кристиан Хорнер.

«Не думаю, что это оказало какое-то влияние. Конечно, вначале было неприятно. Возможно, некоторых это и отвлекало. Но в то же время я никогда не чувствовал, что на кого-то из группы инженеров это как-то повлияло. Все были сосредоточены на работе. Возможно, некоторые были немного напряжены. Но при этом все достаточно профессиональны, чтобы сосредоточиться на рабочих обязанностях. Это не всегда легко, но, в конце концов, я тоже должен быть сосредоточен на работе», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Хорнера обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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