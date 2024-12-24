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Отец Ферстаппена ответил, в каком случае Макс не будет уходить из «Ред Булл»

Отец Ферстаппена ответил, в каком случае Макс не будет уходить из «Ред Булл»
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос по поводу будущего сына. Ранее в прессе не раз сообщалось, что нидерландский гонщик может покинуть австрийскую команду.

«Дальнейшие планы Макса? Многое будет зависеть от того, какой будет ситуация здесь, в «Ред Булл». Послушайте, если команда сможет сделать это снова в следующем году, и мы будем впереди, тогда Макс просто останется», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.

Напомним, Макс досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге был пятым, а Ландо — шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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