Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер: «Ред Булл» мог подписать Албона

Инсайдер: «Ред Булл» мог подписать Албона
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» могла подписать своего бывшего гонщика Алекса Албона, ныне выступающего за «Уильямс», сообщил инсайдер Тед Кравиц.

«Насколько я понимаю, в контракте Албона с «Уильямсом» есть пункт об уходе, если «Ред Булл» снова постучится. «Уильямс» мог выставить Франко Колапинто и Карлоса Сайнса, идеально. По крайней мере, Албон был бы известной величиной против Ферстаппена. Албон намного опытнее и знает, как справляться с Максом. Не понимаю, почему «Ред Булл» так не поступил», — приводит слова Кравица Sly Sports.

Ранее новый напарник Ферстаппена, новозеландец Лиам Лоусон, нашёл причину неудач предыдущих партнёров нидерландца.

Материалы по теме
Лоусон нашёл причину неудач предыдущих напарников Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android