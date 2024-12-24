Инсайдер: «Ред Булл» мог подписать Албона

Команда Формулы-1 «Ред Булл» могла подписать своего бывшего гонщика Алекса Албона, ныне выступающего за «Уильямс», сообщил инсайдер Тед Кравиц.

«Насколько я понимаю, в контракте Албона с «Уильямсом» есть пункт об уходе, если «Ред Булл» снова постучится. «Уильямс» мог выставить Франко Колапинто и Карлоса Сайнса, идеально. По крайней мере, Албон был бы известной величиной против Ферстаппена. Албон намного опытнее и знает, как справляться с Максом. Не понимаю, почему «Ред Булл» так не поступил», — приводит слова Кравица Sly Sports.

Ранее новый напарник Ферстаппена, новозеландец Лиам Лоусон, нашёл причину неудач предыдущих партнёров нидерландца.