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Магнуссен предпочёл Алонсо всем предложенным ему гонщикам, кроме одного

Магнуссен предпочёл Алонсо всем предложенным ему гонщикам, кроме одного
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Датский гонщик Кевин Магнуссен принял участие в блиц-опросе со стримером ElReyGuiri, в ходе которого ему предложили выбрать одного из двух пилотов.

Интервьюер. Дженсон Баттон или Джолион Палмер?
Магнуссен. Дженсон Баттон.

Интервьюер Дженсон Баттон или Себастьян Феттель?
Магнуссен. Себастьян Феттель.

Интервьюер. Себастьян Феттель или Фернандо Алонсо?
Магнуссен. Фернандо Алонсо.

Интервьюер. Фернандо Алонсо или Серхио Перес?
Магнуссен. Фернандо Алонсо.

Интервьюер. Фернандо Алонсо или Шарль Леклер?
Магнуссен. Алонсо.

Интервьюер. Алонсо или Ландо Норрис?
Магнуссен. Всё равно Алонсо. Алонсо и не важно, кого ты ещё назовёшь.

Интервьюер Алонсо или Рикардо?
Магнуссен. Да всё равно Алонсо.

Интервьюер Алонсо или Хэмилтон?
Магнуссен. Алонсо.

Интервьюер Алонсо или Макс Ферстаппен?
Магнуссен. Что ж, с Максом я сражался не так много, это надо учитывать. Но всё-таки склоняюсь к Максу.

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