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Ральф Шумахер раскрыл подробности «несправедливых» сравнительных тестов «Альпин»

Ральф Шумахер раскрыл подробности «несправедливых» сравнительных тестов «Альпин»
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Бывший гонщик Формулы-1, шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер раскрыл подробности несправедливых, по его мнению, сравнительных тестов его племянника Мика Шумахера и Джека Дуэна, которые провела «Альпин», перед тем как подписать контракт с Дуэном.

«Он [Мик] ездил днём, а Джек Дуэн — утром. Я сам там был. Если вы ехали в 9:00, вы были на две с половиной секунды быстрее, потому что днём было 38 °C и дул ветер.

Если вы организуете такие тесты, то должны отнестись к этому серьёзно. Я считаю, что это просто несправедливо», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Напомним, в следующем году в составе «Альпин» будут выступать Пьер Гасли и Джек Дуэн.

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