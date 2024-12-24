Йос Ферстаппен заявил, что на месте Норриса Максу было бы тяжело уступить позицию

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что его сыну было бы тяжело отдать победу своему напарнику, находись он на месте гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Венгрии 2024 года.

«Позже они [«Макларен»], должно быть, пожалели об этом. Но об этом трудно судить, поскольку вы не знаете, что происходит в этой команде, какие у них контракты и какие соглашения были достигнуты.

Но если я перенесу эту ситуацию на Макса, то, думаю, ему было бы сложно пропустить своего напарника. Однако все люди разные и должны реагировать так, как они считают нужным», — приводит слова Ферстаппена-старшего Planet F1.

Напомним, на Гран-при Венгрии Пиастри лидировал в первой половине гонки, но после пит-стопов вперёд вышел Ландо Норрис. Команда попросила его вернуть позицию Пиастри, и Ландо после некоторых пререканий сделал это.