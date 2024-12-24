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Южноафриканские СМИ назвали стоимость возможного проведения Гран-при Формулы-1

Южноафриканские СМИ назвали стоимость возможного проведения Гран-при Формулы-1
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Проект по организации и проведению Гран-при Формулы-1 в Южной Африке может обойтись этому государству примерно в $ 27 млн. Об этом сообщает издание Sunday Times South Africa.

«Чтобы провести гонку в Южной Африке, потребуются миллиарды рандов (местная валюта – Прим. «Чемпионата»), и правительству придётся постараться. Хотя плата за проведение гонки — это лишь вершина айсберга, организация гонки, вероятно, обойдётся примерно в 500 млн рандов ($ 27,3 млн), хотя окончательную стоимость определит Liberty Media, владелец Формулы-1», — говорится в отчёте издания.

Ранее сообщалось, другая африканская страна Руанда подала заявку на проведение гонки Формулы-1 на трассе, спроектированной экс-пилотом Александром Вурцем.

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